الخارجية الأمريكية تؤكد عدم التزام طالبان باتفاقية السلام

استهجن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الثلاثاء، مستويات العنف في أفغانستان، مشيرا إلى كونها لا تتماشى مع اتفاقية السلام المبرومة مع حركة "طالبان".

وقال برايس خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "لا يبدو أن مستويات العنف تتماشى مع ما تعهدت به طالبان في تلك الاتفاقية" في إشارة إلى اتفاقية إحلال السلام في أفغانستان المبرمة في 2020؛ وفقا لوكالة "رويترز".

وتشهد الساحة الأفغانية، في الفترة الحالية، مواجهات دامية بين الحكومة وحركة "طالبان"، التي أعلنت سيطرتها على مناطق واسعة في البلاد، تشمل أكثر من 150 منطقة في عموم البلاد، بالإضافة إلى المعابر الحدودية مع طاجيكستان، ومراكز التفتيش على الحدود مع إيران وتركمانستان.

وتصاعدت وتيرة المواجهات بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحي حركة طالبان، تزامنا مع بدء انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، مطلع مايو/أيار الماضي، والذي من المقرر اكتماله بحلول 11 سبتمبر/أيلول المقبل.

وتسيطر طالبان حتى الآن على عواصم 6 ولايات، وفق بيانات الحركة، وهي مدينة أيبك عاصمة ولاية سمنغان، ومدينة تالقان عاصمة إقليم تخار، وكذلك عواصم ولايات "نيمروز" و"جوزجان" و"ساري - بول" و"قندوز".

وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة، بدءا من اليوم، جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، حول تسريع محادثات السلام وإنهاء العنف المستمر في أفغانستان.

كما تستضيف الدوحة اجتماعا لـ"الترويكا" الموسعة (روسيا، الصين، الولايات المتحدة وباكستان) بشأن أفغانستان.