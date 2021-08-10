المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا يزور القاهرة ويلتقي قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر

أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا، اليوم الثلاثاء، عن زيارة المبعوث الأمريكي الخاص والسفير إلى ليبيا ريتشارد نورلاند إلى مصر.

وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "يزور المبعوث الخاص للولايات المتحدة والسفير إلى ليبيا ريتشارد نورلاند القاهرة يومي 10 و 11 أغسطس الجاري للقاء مسؤولين مصريين وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر كجزء من الجهود الأمريكية لدعم الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية المقررة في ديسمبر".

— U.S. Embassy - Libya (@USAEmbassyLibya) August 10, 2021

وتابعت التغريدة "على غرار الاتصالات الأخيرة مع الشخصيات الليبية الرئيسية، يواصل السفير نورلاند التركيز على المطلب الملح لدعم التسويات الصعبة اللازمة لإيجاد القاعدة الدستورية والإطار القانوني المطلوب الآن من أجل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر".

كما شددت السفارة الأمريكية على حق الشعب الليبي في اختيار قادته من خلال عملية ديمقراطية حرة ونزيهة، داعية الشخصيات الرئيسية إلى "استخدام نفوذها في هذه المرحلة الحاسمة للقيام بما هو أفضل لجميع الليبيين".