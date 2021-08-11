وزير الخارجية الإسرائيلي يتوجه إلى المغرب في زيارة رسمية

يبدأ وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم، بزيارة رسمية إلى المغرب على رأس وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين إسرائيليين في قطاعات متعددة، من بينها السياحة والشغل والصحة والأوبئة.

الرباط - سبوتنيك. وسيلتقي لابيد مع عدد من المسؤولين المغاربة على رأسهم وزير الخارجية ناصر بوريطة، فيما يستبعد مراقبون أن يلتقي لابيد برئيس الحكومة سعد الدين العثماني بسبب مواقفه الرافضة للتطبيع مع إسرائيل. ومن المتوقع أن يتم خلال هذه الزيارة الأولى من نوعها توقيع اتفاقيات في مجالات متعددة.

وقال لابيد في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": ‏"نتوجه إلى المغرب غدا في زيارة تاريخية. سندشن مكتب التمثيل الإسرائيلي في الرباط وسنزور الدار البيضاء ونستعيد السلام بين الدولتين والشعبين. أشكر جلالة الملك محمد السادس على جرأته ورؤيته. سنعمل مع فريقه على خلق تعاون اقتصادي وسياحي وثقافي يعبر عن العلاقة التاريخية العميقة بين البلدين".

FM @yairlapid : “Tomorrow, I will be departing to Morocco to represent the State of Israel and inaugurate the Israeli Liason Office in the capital of Rabat. This historic visit is a continuation of the long-standing friendship and deep roots and traditions… (3/4) — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) August 10, 2021

ووصف حسن كعيبة، الناطق الرسمي بالعربية باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، زيارة يائير لابيد إلى المغرب بـ"التاريخية"، وقال إنها تأتي بعد نحو 18 سنة على زيارة سابقة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق، سيلفان شالوم، إلى المغرب في عام 2003.

يوم تاريخي: قبل قليل انطلق وزير وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد على متن طائرة العال الإسرائيلية من مطار بن غوريون الدولي الى الرباط عاصمة المملكة المغربية في اول زيارة رسمية لوزير خارجية إسرائيلي منذ عام ٢٠٠٠. 🇲🇦🇮🇱 pic.twitter.com/HAXzh8fUjE — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 11, 2021

وأضاف: "هذه الزيارة تعكس حرص المغرب وإسرائيل على تطوير العلاقات بينهما والرقي بها إلى أبعد الحدود".