السلطات الإسبانية تحذر مواطنيها من اندلاع حرائق بسبب الحرارة

أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع مخاطر اندلاع الحرائق بسبب درجات الحرارة الشديدة التي ستشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة.

حذّر رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، المواطنين من احتمال وقوع حرائق نتيجة الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، وفقا لما نقلته صحيفة "إل باييس" الإسبانية.

وكتب سانشيز: "ابتداء من اليوم، سترتفع درجات الحرارة فوق 40 درجة مئوية، وهناك خطر كبير لحدوث حرائق في أجزاء كثيرة من إسبانيا. لنكن حذرين على صحتنا".

من جهة أخرى، أصدرت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية تحذيرا رسميا، اليوم الأربعاء، من أن الطقس الحار يغلب على معظم أنحاء البلاد وقد تتجاوز درجات الحرارة في بعض المحافظات 40 درجة مئوية، وستبلغ يوم غد الخميس، 42 درجة مئوية، ما يرفع مستوى الخطر المناخي إلى أعلى مستوى (أحمر).

ومن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة المرتفعة في إسبانيا لمدة أسبوع كامل.

يذكر أنه، في في منتصف يوليو/ تموز من عام 2017، سجلت وكالة الأرصاد الجوية الحكومية رقما قياسيا جديدا في درجات الحرارة في إسبانيا، حيث وصلت درجة الحرارة إلى 46.9 درجة في كل من قرطبة، منطقة الأندلس المستقلة.

ووفقًا للتوقعات، ستتجاوز درجة حرارة الهواء في البرتغال المجاورة 40 درجة أيضًا في الأيام المقبلة.