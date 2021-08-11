باكستان تحبط مخططا لـ "جيش تحرير بلوشستان" لتنفيذ عمليات إرهابية خلال عيد الاستقلال

أحبطت قوات الأمن التابعة لإدارة مكافحة الإرهاب في إقليم بلوشستان الباكستاني، محاولة تنفيذ عمليات إرهابية، السبت القادم، من قبل ما يسمى بـ "جيش تحرير بلوشستان" المحظور، خلال احتفالات عيد الاستقلال.

إسلام آباد - سبوتنيك. وذكر مصدر أمني، لوكالة "سبوتنيك"، أن قوات الأمن تمكنت من العثور على كميات كبيرة من الذخيرة والأسلحة، ومواد متفجرة، بالإضافة إلى عدد من خرائط بعض المواقع الحساسة في كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان، جنوب غربي باكستان.

وبحسب المصدر، "كانت خطة المنظمة المحظورة تكمن في استهداف مواقع حساسة ومنشآت اقتصادية حيوية وشخصيات بارزة، بمناسبة احتفالات عيد استقلال".

وأشار المصدر إلى أنه، خلال عملية مداهمة لموقع "جيش تحرير بلوشستان" في منطقة هزار غنجي - نيو كاهان؛ تبادلت قوات الأمن النار مع عصابة مسلحة تابعة للمنظمة، وقتلت 5 من عناصرها.

وتكثف قوات مكافحة الإرهاب الباكستانية، عملياتها للقبض على عناصر الجماعات المسلحة، التي قد تستغل مناسبة وطنية كبرى، مثل عيد الاستقلال، للقيام بعمليات إرهابية وزعزعة الأمن، لاسيما في إقليم بلوشستان.

وشهدت عاصمة هذا الإقليم عدة هجمات وتفجيرات، خلال الفترة الأخيرة؛ كان أخرها استهداف مركبة للشرطة بالقرب من فندق سيرينا بعبوة ناسفة.

وأعلن جيش تحرير بلوشستان مسؤوليته عن الهجوم، الذي أودى بحياة أثنين من أفراد الشرطة، وخلف 12 جريحا بينهم مدنيين.

وجيش تحرير بلوشستان، هو منظمة انفصالية مسلحة، ذاع صيتها منذ بداية عام 2000، بعد تبنيها سلسلة تفجيرات.

وتنفذ المنظمة المحظورة في باكستان وبعض الدول، هجمات دامية ضد القوات الباكستانية، لاسيما في إقليم بلوشستان.