أردوغان يبحث العلاقات التركية الإيرانية في اتصال هاتفي مع رئيسي

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأربعاء، نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي بتوليه الرئاسة رسميا.

موسكو - سبوتنيك. وقالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان إن، "الرئيسين بحثا خلال اتصال هاتفي العلاقات التركية الإيرانية والتطورات الإقليمية".

ولفت البيان إلى أن، "أردوغان أعرب عن ثقته في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي بين البلدين في كافة المجالات".

وأكد أن المجلس رفيع المستوى بين البلدين يلعب دورا كبيرا من ناحية التعاون الاستراتيجي.

وأدى إبراهيم رئيسي، الخميس الماضي، اليمين الدستورية، رئيسا ثامنا للجمهورية الإسلامية الإيرانية، فيما طالبه رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، بتقديم التشكيلة الحكومية لاعتمادها في مدة أقصاها 15 يوما.

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