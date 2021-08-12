انشطار سفينة ترفع علم بنما بعد جنوحها في بحر اليابان... صورة

أعلنت وسائل إعلام دولية، اليوم الخميس، عن انشطار سفينة تجارية ترفع علم بنما بعد جنوحها في المياه القريبة من اليابان.

ونقلت وكالة "رويترز"، نقلا عن ​خفر السواحل​ ​اليابان​ي، أن سفينة مسجلة في ​بنما​ جنحت في شمال اليابان، واصطدمت بالأرض ثم انشطرت إلى نصفين مما أدى إلى تسرب نفط منها.

⚓️ Ship sailing under Panama flag runs aground in northern Japan, splits in two



🔹 The vessel split in two early on Thursday, the Coast Guard said. An oil slick 5.1 km long by about 1 km wide was visible later in the day.https://t.co/aDvjAI5KXk pic.twitter.com/EfIAFurbhv — PiQ (@PriapusIQ) August 12, 2021

وبحسب خفر السواحل، فإن الحادث لم يسفر عن إصابات بين طاقمها المؤلف من 21 فردا، بينما تمت السيطرة على تسرب النفط دون وجود مؤشرات على أنه وصل إلى الشاطىء.

وكانت ​السفينة​ "كريمزون بولاريس" التي تزن 39910 أطنان، تحمل رقاقات خشبية عندما جنحت، صباح أمس الأربعاء، في ميناء هاتشينوهي.

ونجحت السفينة في تحرير نفسها، لكنها فشلت في الابتعاد بسبب سوء ​الطقس​ وانتهى بها الأمر إلى الرسو على بعد أربعة كيلومترات خارج ​الميناء​.

وذكر خفر السواحل، أن السفينة التي كانت في نهاية رحلة من ​تايلاند​ انشطرت إلى نصفين في وقت مبكر اليوم الخميس. وشوهدت بقعة زيت بطول 5.1 كيلومتر وعرض كيلومتر تقريبا في وقت لاحق، لكن قوارب الدورية اتخذت إجراءات لاحتوائها.