إيران تدعو أفغانستان لحماية أرواح المدنيين والعزل في ظل الأوضاع الحالية

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الجمعة، عن قلق إيران من تصاعد العنف في أفغانستان وأوضاع النازحين.

طهران - سبوتنيك. وقال خطيب زاده في بيان: "نعرب عن قلق إيران من تصاعد العنف في أفغانستان وأوضاع النازحين، وندعو إلى حماية أرواح المدنيين والعزل في ظل الأوضاع الحالية".

وشدد المتحدث الإيراني على ضمان سلامة وصحة الدبلوماسيين والمنشآت الدبلوماسية بشكل كامل، بعد سيطرة "طالبان" على مدينة هيرات.

ولفت خطيب زاده إلى تواصل الخارجية الإيرانية مع قنصليتها العامة في هيرات، ومتابعة الحالة الصحية للدبلوماسيين الإيرانيين العاملين هناك.

وتستمر المواجهات بين القوات الحكومية الأفغانية ومسلحي حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) منذ عدة سنوات، والتي استولت في الأشهر الأخيرة على مناطق واسعة في المناطق الريفية والحدودية وشنت الهجوم على المدن الكبيرة. ويأتي التصعيد على خلفية انسحاب القوات الأمريكية، وهو ما وصفته وزارة الخارجية الروسية بأنه إقرار بفشل مهمة واشنطن في أفغانستان.

في أوائل أغسطس/ آب، احتلت "طالبان" المركز الإداري لإحدى المقاطعات الأفغانية البالغ عددها 34 للمرة الأولى منذ عام 2016. بعد ذلك، أعلنت الاستيلاء على 9 آخرين، من بينهم مدينة قندوز، الواقعة على بعد 60 كم من أقرب معبر حدودي في طاجيكستان. وفي وقت لاحق، أعلنت السلطات أنها استعادت السيطرة على عدد من عواصم المحافظات، واستمرت الاشتباكات في عدد منها.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار حركة طالبان عبر موقع سبوتنيك.