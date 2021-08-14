شركة أوكرانية تنشر مقطع فيديو لنظام صاروخي جديد

نشرت شركة "Defense Express" الأوكرانية مقطع فيديو عن رادار "Mineral-U"، الذي سيكون قادرا على العمل مع نظام الصواريخ "eptune ZhK-360MTS".

ويظهر مقطع الفيديو طريقة عمل الآليات المختلفة للمركبة القتالية الأوكرانية.

Нова РЛС "Мінерал-У" завершує перевірчі тести pic.twitter.com/RCYtAfMasG — DEFENSE EXPRESS (@DEFENSEEXPRESS) August 12, 2021

​تم تطوير الرادار من قبل معهد أبحاث "Kvant-Radiolokatsiya" ويخضع لاختبارات فنية بشكل دوري.

Новітня українська "загоризонтна" РЛС для наведення на надводні цілі від "УкрІннМаш" та "Квант-Радіолокація" pic.twitter.com/d4XIHvFhSd — DEFENSE EXPRESS (@DEFENSEEXPRESS) August 12, 2021

​في وقت سابق، أعلنت كييف مرارًا عن إنشاء صاروخ جديد، ووفقًا للسياسيين الأوكرانيين، يمكن أن يصبح "رادعًا لروسيا" في البحر الأسود وبحر آزوف "وقادرًا على تدمير جسر القرم".

يقال إن صاروخ "R-360" يزن 870 كيلوغراماً ويمكن أن يحمل رأسا حربيا يبلغ وزنه 150 كيلوغراماً. يصل مدى الإطلاق إلى 280 كيلومترا، وتبلغ سرعته حوالي 900 كيلومتر في الساعة.