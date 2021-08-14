وزير الدفاع التركي يتفقد الحدود مع إيران

أجرى خلوصي أكار، وزير الدفاع التركي، اليوم السبت، زيارة إلى المنطقة الحدودية الشرقية لبلاده مع إيران، بهدف تفقد التدابير الأمنية المتبعة في تلك المنطقة.

وذكرت وكالة الأناضول، مساء اليوم السبت، بأن أكار قام بجولة تفقدية للحدود مع إيران، برفقة كل من رئيس الأركان التركي، يشار غولر، وقائد القوات البرية، موسى أف سيفر.

وأكدت الوكالة أن والي ولاية وان التركية، محمد أمين بيلمز، كان في استقبال وزير الدفاع التركي والوفد المرافق له، لدى وصولهم مطار ولاية وان، بصحبة عدد آخر من المسؤولين، حيث أجرى خلوصي أكار جولة تفقدية عبر مروحية تركية على طول الحدود بالمنطقة مع إيران، وذلك قبل أن يتوجه إلى قاعدة "قوجة تشوكور" العسكرية التركية.

وتقع القاعدة العسكرية التركية "قوجة تشوكور" على ارتفاع ألفين و618 متر فوق مستوى سطح البحر، حيث أوضحت الوكالة التركية أن وزير دفاع البلاد قد تلقى تقريرا مفصلا من المسؤولين في القاعدة بشأن الوضع على الحدود مع إيران، والتدابير الأمنية المتبعة فيها.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم التأكيد خلال الجولة العسكرية التفقدية لوزير الدفاع التركي والوفد العسكري المرافق له على اعتبار الجيش التركي سدا منيعا أمام الإرهابيين والمهاجرين غير الشرعييين.

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