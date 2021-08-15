لبنان... قتلى وجرحى في انفجار صهريج مازوت ببلدة تليل عكار

أفاد الدفاع المدني اللبناني، صباح اليوم الأحد، بانفجار صهريج مازوت في تليل عكار، ما أدى لسقوط عدد من الضحايا.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، أن أهالي بلدة التليل وجهوا نداء إلى آليات الدفاع المدني المتواجدة في عكار للتوجّه إلى مكان الانفجار.

وقالت جريدة النهار اللبنانية إن سيارات الإسعاف تقوم بنقل ضحايا الانفجار في التليل إلى المستشفيات في عكار.