الخارجية الأوزبكية: تم تسوية الوضع على حدود أفغانستان وأوزبكستان في منطقة جسر هيراتون

ذكرت وزارة الخارجية الأوزبكية أن الوضع في منطقة جسر هيراتون، على الحدود بين أوزبكستان وأفغانستان، عاد إلى طبيعته، حيث غادر المواطنون الأفغان الجسر بمفردهم.

وقالت: "اعتبارًا من الساعة 10:00 (8:00 بتوقيت موسكو) في 15 أغسطس/ آب 2021، هناك استقرار للوضع في منطقة جسر ترميز-هيراتون. وعلى وجه الخصوص، فإن الجزء الأكبر من المواطنين الأفغان الذين كانوا على الجانب الأفغاني غادروا الجسر والأراضي المجاورة بمفردهم. هذا أصبح ممكنا نتيجة الإجراءات السياسية والدبلوماسية النشطة المتخذة، فضلا عن الأعمال التوضيحية التي تم تنفيذها".

تفاقم الوضع في أفغانستان في الأسابيع الأخيرة مع هجوم مقاتلي "طالبان" (الحركة المحظورة في روسيا) على المدن الكبيرة في البلاد.