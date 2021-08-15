سكان كابل يفرون بشكل جماعي من المدينة... فيديو

وقد تفاقم الوضع في أفغانستان في الأسابيع الأخيرة مع هجوم "طالبان" (المحظورة في روسيا) على المدن الرئيسية في البلاد. وذكرت وسائل إعلام ومصادر، اليوم الأحد، أن "طالبان" تسيطر على جميع المعابر الحدودية في أفغانستان وتقع بالقرب من العاصمة وسيطرت على جامعة كابل.
#Kabul pic.twitter.com/ZpLzL30CYs— hazara.net (@hazaranet) August 15, 2021
كما أظهرت لقطات الفيديو المتداول الازدحام المروري الواقع على طريق القصر الرئاسي في كابل، والذي استمر لثلاث ساعات.
Traffic jam near Afghan Presidential Palace in Kabul 3 hours ago.— Saqib Tanveer (@SaqibTanveer) August 15, 2021
Video: AboodyaSlemani/Snapchat pic.twitter.com/QtUMigg8BJ
وتصاعدت وتيرة المواجهات بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحي حركة "طالبان"، تزامنا مع بدء انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مطلع مايو/ أيار الماضي، والمقرر اكتماله بحلول 11 سبتمبر/ أيلول المقبل.
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