سكان كابل يفرون بشكل جماعي من المدينة... فيديو

تم تداول مقطع فيديو عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأحد، يظهر ازدحاما مروريا لمئات السيارات في العاصمة الأفغانية كابل، في محاولة من السكان للفرار من المنطقة بشكل جماعي.

وقد تفاقم الوضع في أفغانستان في الأسابيع الأخيرة مع هجوم "طالبان" (المحظورة في روسيا) على المدن الرئيسية في البلاد. وذكرت وسائل إعلام ومصادر، اليوم الأحد، أن "طالبان" تسيطر على جميع المعابر الحدودية في أفغانستان وتقع بالقرب من العاصمة وسيطرت على جامعة كابل.

كما أظهرت لقطات الفيديو المتداول الازدحام المروري الواقع على طريق القصر الرئاسي في كابل، والذي استمر لثلاث ساعات.

Traffic jam near Afghan Presidential Palace in Kabul 3 hours ago.

Video: AboodyaSlemani/Snapchat pic.twitter.com/QtUMigg8BJ — Saqib Tanveer (@SaqibTanveer) August 15, 2021

​وتصاعدت وتيرة المواجهات بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحي حركة "طالبان"، تزامنا مع بدء انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مطلع مايو/ أيار الماضي، والمقرر اكتماله بحلول 11 سبتمبر/ أيلول المقبل.