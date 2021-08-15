السفارة الأمريكية: الوضع الأمني في أفغانستان يتغير بسرعة وأنباء عن حريق في مطار كابل

أعلنت السفارة الأمريكية في كابل عن تطورات جديدة في الوضع الأمني في العاصمة الأفغانية.

وتابعت السفارة أن الوضع الأمني يتردى عند مطار كابل، حيث وردت للسفارة تقارير عن حريق في المطار، وأعيرة نارية، حسب وكالة رويترز.

وتعمل السفارة والقوات الأمريكية على إجلاء المواطنين الأمريكيين.

وأمرت السفارة المواطنين الأمريكيين بالاختباء في أماكنهم حتى إجلائهم.

وقال اثنان من كبار قادة حركة طالبان الموجودين في كابل، إن مسلحي الحركة سيطروا على القصر الرئاسي في أفغانستان بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد.

وبحسب وكالة "رويترز" التي أوردت التصريحات، لم يصدر أي تأكيد من الحكومة الأفغانية بشأن مزاعم "طالبان" حتى هذه اللحظة. كشفت تقارير في وقت سابق عن مغادرة الرئيس للبلاد وبدء تدفق مقاتلي الحركة على العاصمة.