وسائل إعلام أفغانية: سماع دوي عدة انفجارات في العاصمة كابل

قالت وسائل إعلام أفغانية، اليوم الأحد، إن انفجارات عدة وقعت في العاصمة كابل.

ووقعت الانفجارات عقب دخول مسلحي حركة طالبان "المحظورة في روسي" حسب وكالة رويترز.

وقال ساكن حي ماكروريان بوسط المدينة إنهم سمعوا دوي انفجارين ليسا كبيرين، حسب القناة الإخبارية الأولى.

وقال شهود في المدينة إن الأجواء هادئة بوجه عام لكن نقاط التفتيش التابعة للشرطة باتت بدون أفراد بعد أن تم حل قوات الأمن.

وقال الرئيس الأفغاني، أشرف غني، اليوم الأحد إن حركة طالبان كانت مستعدة "لشن هجوم دموي على كابل وشعبها للإطاحة بي وحقنا للدماء قررت المغادرة".

وقال مسؤول في حركة طالبان، اليوم الأحد، إن الجماعة ستعلن قريبا إمارة أفغانستان الإسلامية.

وأكدت وكالة "أسوشيتيد برس"، أن المسؤول في طالبان قال إن "الجماعة ستعلن قريبا إمارة أفغانستان الإسلامية من القصر الرئاسي في العاصمة كابل"، مؤكدة أن "المسؤول الطالباني تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالإدلاء لوسائل الإعلام".