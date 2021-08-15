الأمين العام للأمم المتحدة يدعو "طالبان" إلى ضبط النفس واحترام الحريات وحقوق الإنسان

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، حركة "طالبان" وكافة الأطراف الأفغانية الأخرى إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام الحقوق والحريات، وذلك على خلفية سيطرة الحركة المتشددة على العاصمة كابول ودخول القصر الجمهوري عقب مغادرة الرئيس أشرف غني إلى خارج البلاد.

القاهرة - سبوتنيك. وقالت غوتيريش، في بيان نُشر على موقع الأمم المتحدة اليوم "يتابع الأمين العام بقلق بالغ التطور السريع للحالة في أفغانستان، ويحث طالبان وجميع الأطراف الأخرى على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس من أجل حماية الأرواح وضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية".

وأضاف غوتيريش "لا تزال هناك تقارير عن انتهاكات وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في المجتمعات الأكثر تضرراً من القتال. ويهتم الأمين العام بشكل خاص بمستقبل النساء والفتيات، اللواتي يجب حماية حقوقهن المكتسبة بشق الأنفس"، مؤكدا "يجب أن تتوقف جميع الانتهاكات وندعو حركة طالبان وجميع الأطراف الأخرى إلى ضمان احترام وحماية القانون الإنساني الدولي وحقوق وحريات جميع الناس".

وشدد غوتيريش لأنه "لا تزال الأمم المتحدة مصممة على المساهمة في تسوية سلمية، وتعزيز حقوق الإنسان لجميع الأفغان، ولا سيما النساء والفتيات، وتقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة والدعم الحيوي للمدنيين المحتاجين".