خبير: الأمريكان لا يرون مفرا من مغادرة أفغانستان

وأشار الخبير سيميون باغداساروف، وهو خبير روسي معروف في الشؤون الأفغانية، إلى أن القوات الأمريكية لم تر مفرا من مغادرة أفغانستان لأسباب واضحة يتعلق أحدها بهدر أموال أمريكا دون جدوى.

وقال الخبير على شبكة تلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا": "ماذا يفعل الأمريكيون؟ فقد أنفقوا تريليون دولار حسب إحصاءات رسمية، على حرب دامت عشرين سنة. وأظهرت إحصاءات حديثة أن خسائر الأمريكيين وحلفائهم الأطلسيين بلغت 14 ألف قتيل. وفي نفس الوقت سيطرت حركة طالبان (وهي منظمة محظورة في روسيا) على أكثر من 70 في المئة من أراضي البلاد. ولم ير الأمريكيون، في هذه، الحالة مفرا من الرحيل".

أما بالنسبة لحركة طالبان، فإن سبب نجاحها يعود إلى استخدامها للقوة العسكرية باقتدار وقدرتها على التوصل إلى اتفاق وكسبها لحرب المعلومات. وأجادت حركة طالبان كل ذلك لتحقق النجاح، وفقا لرؤية الخبير.

وكانت مصادر إعلامية قد ذكرت نقلا عن المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان، محمد نعيم، أن حركة طالبان أنهت الحرب في أفغانستان، وأنها ستحدد شكل نظام الحكم في أفغانستان في وقت قريب.