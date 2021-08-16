أوزبكستان: مئات الجنود الأفغان عبروا حدودنا بعشرات الطائرات

أعلنت أوزبكستان، اليوم الاثنين، أن مئات الجنود الأفغان فروا إلى أراضيها على متن عشرات المروحيات نهاية الأسبوع الماضي.

جاء هذا في بيان صادر عن مكتب المدعي العام الأوزبكستاني، بحسب وكالة "رويترز".

وأوضح البيان أن مئات الجنود فروا إلى أوزبكستان على متن 22 طائرة حربية، و24 طائرة هليكوبتر، من بينها طائرة اصطدمت بمقاتلة أوزبكستانية مرافقة ما أدى لتحطمهما.

وقالت وزارة الدفاع الأوزبكستانية في وقت سابق إن طائرة عسكرية أفغانية أسقطت وتحطمت بعد عبورها الحدود.

وذكر البيان أن 585 جنديا أفغانيا وصلوا على متن طائرات، بينما عبر 158 آخرين الحدود سيرا على الأقدام يوم الأحد.

وأمس الأحد، سيطرت حركة "طالبان" على العاصمة الأفغانية كابول واستولت على القصر الرئاسي والتلفزيون الحكومي، بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد مبررا قراره برغبته في "منع مجزرة".

وخلال الأسابيع الأخيرة سيطرت حركة طالبان على معظم ولايات البلاد وعلى معابرها الحدودية دون مقاومة شديدة من القوات الحكومية، التي غنمت الحركة العديد من أسلحتها أمريكية الصنع، بالتزامن مع الانسحاب الأمريكي من البلاد بعد 20 عاما من اجتياحها.

ووعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بانسحاب كامل للقوات الأمريكية بحلول 11 سبتمبر/ أيلول، مما يمثل نهاية عقدين من الحرب. لكن واشنطن أعربت عن صدمتها من الانهيار السريع للحكومة الأفغانية وتقدم "طالبان" الكاسح.