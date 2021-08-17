مسؤول أمني غربي: مدرج مطار كابول بات خاليا من الحشود وكثير من المدنيين عادوا لبيوتهم

قال مسؤول أمني غربي في مطار العاصمة الأفغانية كابول، إن الرحلات الجوية العسكرية لإجلاء الدبلوماسيين والمدنيين من أفغانستان بدأت في الإقلاع، صباح اليوم الثلاثاء.

وأضاف المسؤول أن مدرج المطار، الذي كان يعج بآلاف من المستميتين على الهرب من العاصمة، بات خاليا من الحشود.

وأوقفت القوات الأمريكية، المسؤولة عن المطار، رحلات الإجلاء بسبب الفوضى.

وأعلنت الخارجية الأمريكية، أمس الأول الأحد، أنه تم إنزال العلم الأمريكي وإغلاق سفارة واشنطن في كابل بعد 20 عاما من الحرب. وذلك تزامنا مع بسط حركة طالبان (المحظورة في روسيا) سيطرتها على أغلب أنحاء أفغانستان، لتتوج نجاحها، يوم الأحد، بالاستيلاء على العاصمة كابول ودخول القصر الجمهوري بعد مغادرة الرئيس أشرف غني مع أكياس من النقود إلى مكان غير معروف حتى الآن خارج البلاد.

وأكدت حركة طالبان، أن الحرب انتهت في أفغانستان وأنها لا تريد أن تعيش في عزلة وترغب في بناء علاقات مع المجتمع الدولي.

وأمس الاثنين، دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن قراره سحب القوات الأمريكية من أفغانستان مشيرا إلى أن مهمة بلاده لم تكن أبدا بناء أمة ولا مركزا للديمقراطية، بل منع هجمات إرهابية على واشنطن".

وشدد بايدن على أن أمريكا لا ينبغي أن تخوض وتموت في حرب لا ترغب القوات الأفغانية في خوضها من أجل نفسها. ثم أعلن بعدها عن تخصيص 500 مليون دولار من ميزانية الطوارئ لتلبية احتياجات الهجرة العاجلة من أفغانستان.



يمكنكم متابعة أخبار حركة طالبان عبر سبوتنيك.