فيديو مروع لـ3 أفغان يسقطون من طائرة بعد إقلاعها من مطار كابول

نشرت وسائل إعلام محلية أفغانية مقطعا مصورا يظهر سقوط ثلاثة أشخاص أفغان من على عجلات طائرة، تعلقوا بها في مطار كابول، بعد إقلاعها.

ونقلت وكالة "آسواكا" الأفغانية، عن سكان محليين قولهم إن الثلاثة أشخاص كانوا يمسكون في عجلات طائرة قبل أن يسقطوا فوق المنازل بعد إقلاعها.

Exclusive- A clear video (from other angle) of men falling from C-17. They were Clinging to some parts of the plane that took off from Kabul airport today. #Talibans #Afghanistan #Afghanishtan pic.twitter.com/CMNW5ngqrK — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021

​وأظهرت صور وفيديوهات جموع غفيرة من الأفغان في مطار كابول، الاثنين الماضي، يحاولون الفرار بعد سيطرة حركة طالبان الإرهابية ( المحظورة في روسيا) على العاصمة والاستيلاء على الحكم.

BREAKING NEWS - Locals near Kabul airport claim that three young men who were holding themselves tightly in the tires of an airplane fell on top of people's houses. One of the locals confirmed this and said that the fall of these people made a loud and terrifying noise. pic.twitter.com/BtIovAhoDL — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021

​ونشرت الوكالة فيديو آخر يسجل من زاوية أخرى سقوط رجال من الطائرة، التي كانوا يتشبثون ببعض أجزائها قبل أن تقلع من مطار كابول.

Exclusive - The video shows a flight from #Kabul airport where two people are thrown from a plane into the the people's homes.#Afghanistan #Taliban pic.twitter.com/GlSgjNApJj — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021

​وتدهور الوضع في أفغانستان في الأسابيع الأخيرة مع هجوم "طالبان" على المدن الكبيرة في البلاد، وسيطر مسلحو الحركة على القصر الرئاسي بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد.

Not a scene of Hollywood, it’s Just #Kabul air port, people want to run away, after the Capture of Kabul by the #Talibans #Afghanistan

By: @Mukhtarwafayee pic.twitter.com/ZLYieJm9mX — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021

​من جهة أخرى، قال مسؤول في حركة طالبان الإرهابية، يوم الأحد الماضي، إن الجماعة ستعلن قريبا إمارة أفغانستان الإسلامية. وأكدت وكالة "أسوشيتيد برس"، أن المسؤول في طالبان قال إن "الجماعة ستعلن قريبا إمارة أفغانستان الإسلامية من القصر الرئاسي في العاصمة كابول"، مؤكدة أن "المسؤول تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالإدلاء لوسائل الإعلام".