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    البنتاغون: لم يكن بمقدورنا البقاء في أفغانستان طالبان كانت ستهاجم قواتنا

    © CC0 / pixabay.com
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    أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الثلاثاء، أن حركة "طالبان" كانت تعتزم مهاجمة القوات الأمريكية إذا لم تبدأ عملية الانسحاب من أفغانستان في مايو/ أيار الماضي.

    القاهرة - سبوتنيك. قال الناطق باسم البنتاغون، جون كيربي، في مقابلة مع شبكة "إم.إس.إن.بي.سي" الأمريكية: "لا يمكن إبقاء قواتنا في أفغانستان إلى الأبد، كان علينا الإسراع بالانسحاب لأنه لا يمكن الوثوق بحركة طالبان".

    وأضاف كيربي "حركة طالبان كانت ستهاجم قواتنا إذا لم نبدأ الانسحاب من أفغانستان بحلول [أيار] مايو الماضي".

    ولفت كيربي إلى أنه كان من الصعب توقع الفوضى التي شهدها مطار كابول خلال عمليات الإجلاء.

    كما أكد الناطق باسم البنتاغون أن "واشنطن ستبذل قصارى جهدها لإخراج أكبر قدر من الأفغان المتعاونين معنا من أفغانستان".

    وتابع قائلا: "قمنا بإجلاء أكثر من ألفي شخص من أفغانستان حتى الآن".

    وفي مداخلة تلفزيونية مع شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، قال كيربي إن "حركة طالبان لم تشن أي هجوم على قواتنا في مطار كابول حتى الآن".

    وشدد كيربي على أن "أي اعتداء على مواطنينا أو عملياتنا في مطار كابول سيواجه بقوة وحزم"، مضيفا "قواتنا سترد على أي هجوم تتعرض له من جانب طالبان ولدينا القدرة على ذلك".

    ولفت كيربي إلى أن القوات الأمريكية التي تعمل في مطار كابول قادرة على إجلاء ما بين 5 إلى 9 آلاف شخص يوميا من كابول، مشيرا إلى تجهيز 3 قواعد عسكرية داخل الأراضي الأمريكية لاستقبال نحو 22 ألف شخص من أفغانستان.

    مقاتلي حركة طالبان في أفغانستان
    © AFP 2021 / -
    طالبان تدعو القوات الأمريكية للانسحاب الكامل من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر المقبل

    وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، جدد أمس، الدفاع عن قراره المضي بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان، مؤكدا أنه لا قوة عسكرية بمقدورها جلب الاستقرار في ذلك البلد.

    وقال بايدن في خطاب أمس حول الأوضاع في أفغانستان:

    "مهمتنا في أفغانستان لم تكن أبدا بناء أمة ولا مركز للديمقراطية، بل منع هجمات إرهابية على أراضينا"، مضيفا "لن أكرر أخطاء الماضي بالانخراط إلى ما لا نهاية في حرب أهلية في دولة أجنبية".

    يذكر أن "طالبان" أعلنت سيطرتها قبل أيام على أفغانستان بعد دخولها العاصمة الأفغانية كابول، ومغادرة الرئيس الأفغاني، أشرف غني، وعدد من المسؤولين البلاد.

    وأعلن الرئيس غني، بوقت سابق، أنه "قرر مغادرة البلاد لمنع المذبحة"، فيما أشارت وسائل إعلام أفغانية وعالمية عديدة إلى أنه توجه وعائلته إلى سلطنة عمان.

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    الكلمات الدلالية:
    حركة طالبان
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