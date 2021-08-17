ستولتنبرغ: أمريكا تشرف على تشغيل مطار كابول

أعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية تشرف على تشغيل مطار كابول وأنه يتم بذل جهود كبيرة لإبقائه مفتوحا.

القاهرة - سبوتنيك. وقال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي: "أمريكا تشرف على تشغيل مطار كابول وتركيا موجودة هناك منذ فترة طويلة وجهود كبيرة تُبذل لإبقاء المطار مفتوحا".

وأضاف ستولتنبرغ أن الناتو دفع ثمنا باهظا على مدار سنوات عديدة في أفغانستان والحلفاء اتفقوا أن الوقت قد حان لإنهاء الوجود هناك، مشيرا إلى أن "إنهاء وجودنا في أفغانستان كان مجازفة لكن لا يوجد بديل ولن نبقى هناك إلى الأبد".

وذكر أننا "نعمل على إجلاء الأفغان المتعاونين معنا للجوء إلى دول أخرى".

تفاقم الوضع في أفغانستان بشكل خاص في الأسابيع الأخيرة، مع تقدم حركة طالبان في المدن الكبرى. وقالت وسائل إعلام ومصادر، يوم الأحد، إن المتمردين يسيطرون على جميع المعابر الحدودية. في وقت لاحق من ذلك اليوم، قال مسلحون إنهم دخلوا كابول وسيطروا على القصر الرئاسي. وقال الرئيس الأفغاني أشرف غني إنه غادر البلاد "لمنع المذبحة". وبدوره، أعلن المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان، محمد نعيم، مساء الاثنين، انتهاء الحرب في أفغانستان.