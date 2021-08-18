طالبان: بالتدريج سيرى العالم كل قادتنا ولن يكون هناك تخف أو سرية

قال مسؤول في حركة "طالبان"، اليوم الأربعاء، إن قادة الحركة الأفغانية سيظهرون أنفسهم للعالم، على النقيض مما كان الحال عليه قبل 20 عاما عندما كان قادة الحركة يعيشون بشكل كبير في أماكن سرية.

ونقلت "رويترز" عن المسؤول الكبير الذي طلب عدم نشر اسمه، قوله "بالتدريج سيرى العالم كل قادتنا ولن يكون هناك تخف أو سرية".

وأضاف أن "أعضاء الحركة صدرت لهم أوامر بعدم الاحتفال ليثبتوا تفوقهم فالنصر ملك لأفغانستان".

وأشار إلى أن "حركة طالبان ستشارك في حوار سلمي مع مسؤولي الحكومة الأفغانية السابقين لضمان شعورهم بالأمان".

وأكد أن "أي شكوى يتقدم بها مدنيون ضد أي عضو من أعضاء الحركة سيتم التحقيق فيها سريعا".

وسيطرت حركة "طالبان" على العاصمة الأفغانية كابول، ومناطق واسعة من أفغانستان؛ فضلا عن معظم المعابر مع الدول المجاورة.

وجاء ذلك متزامنا مع خروج قوات الولايات المتحدة وحلف الناتو من هذا البلد، الذي بدأ مطلع أيار/ مايو الماضي؛ ومن المقرر انتهاءه بحلول الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر القادم.

**يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن عبر موقع سبوتنيك.