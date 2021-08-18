مسؤول: عمليات الإجلاء من كابول مستمرة على مدار الساعة

أعلن مسؤول غربي، اليوم الأربعاء، أن عمليات الإجلاء من العاصمة الأفغانية كابول، مستمرة على مدار الساعة.

وقال المسؤول الغربي في تصريحات لوكالة "رويترز"، إنه تم إجلاء حوالي 5000 من الدبلوماسيين وموظفي الأمن والإغاثة والمواطنين الأفغان من العاصمة كابول في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشار المسؤول إلى أن "عمليات الإجلاء بالطائرات العسكرية ستستمر على مدار الساعة"، موضحا أن "إنهاء الفوضى خارج المطار يمثل تحديا".

​وسيطرت حركة طالبان (المصنفة كجماعة إرهابية والمحظورة في روسيا) على العاصمة الأفغانية كابول، ومناطق واسعة من أفغانستان؛ فضلا عن معظم المعابر مع الدول المجاورة.

وتشهد أفغانستان المزيد من العنف مع انسحاب القوات الأمريكية من البلاد والذي يكتمل في أيلول/ سبتمبر المقبل، وهيمنة حركة طالبان على مناطق واسعة، أُجبر آلاف المدنيين على ترك بيوتهم وقراهم والنزوح إما إلى مناطق أخرى داخل البلاد أو التوجه إلى دول مجاورة، لا سيما باكستان وإيران.

ومع دخول حركة طالبان إلى العاصمة كابول، سابقت البلدان الغربية الزمن لإجلاء دبلوماسييها والمتعاونين معها في هذا البلد في أسرع وقت.

وشهد مطار كابول، الاثنين الماضي، حالة واسعة من الفوضى، إذ امتلأ المطار بمئات المواطنين الذين يحاولون الفرار من البلاد بعد سيطرة طالبان.

وفي هذا السياق أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، أمس أن الانهيار في أفغانستان كان سريعا ومفاجئا ولم يكن بالإمكان التنبؤ به.

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