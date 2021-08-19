"أنتم أملنا الوحيد"... معارضو طالبان يستنجدون بالغرب

ناشد معارضو حركة طالبان (المصنفة في روسيا أنها إرهابية) في ولاية بانشير، وهي المنطقة الأفغانية الوحيدة التي لا تسيطر عليها حركة طالبان، ناشدوا العالم الغربي أن يمدهم بالأسلحة ليواصلوا كفاحهم ضد "طالبان".

ووجه معارضو طالبان مناشدتهم عبر رسالة أحمد مسعود، زعيم "جبهة المقاومة".

وجاء في الرسالة التي نشرتها صحف غربية أن حركة طالبان لا تشكل خطرا على الجمهورية الإسلامية فحسب، بل تهدد العالم الغربي أيضا. ولكي يواصل معارضو طالبان مقاومتهم يحتاجون إلى ترسانة كبيرة من الأسلحة والذخائر.

وأشار مسعود إلى "أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها غادروا ميدان القتال، ولكن ما زال بإمكانهم أن يساعدوا مثلما ساعدوا البريطانيين المحاصرين خلال الحرب العالمية الثانية".

وأكد زعيم المجاهدين الأفغان استعدادهم للدفاع عن بانشير، "معقل الحرية الأخير في أفغانستان"، وناشد "أصدقاء جمهوريتنا" أن يساعدوهم في نضالهم من أجل الحرية.

واختتم مسعود رسالته قائلا: "إنكم أملنا المتبقي الوحيد".