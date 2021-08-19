تركيا تبدي استعدادها للوساطة لحل النزاع بين إثيوبيا والسودان

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده على استعداد للمساهمة بشتى الوسائل لحل النزاع بين أديس أبابا والخرطوم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للرئيس التركي مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة، أمس الأربعاء.

مباشر | مؤتمر صحفي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد https://t.co/dXubbb18uA — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 18, 2021

وأضاف أردوغان "نؤكد ضرورة انتهاج الحوار لحل الخلافات".

وتابع "أكدنا على ضرورة الحوار وحسن الجوار بين إثيوبيا والسودان وعبرنا أيضاً عن إرادتنا أن بإمكاننا أن نقوم بالوساطة بين الأطراف بشأن منطقة الفشقة، ونحن جاهزون للقيام بدور بناء لحل هذه المشاكل".

وبدوره، أكد آبي أحمد على الأهمية التي توليها إثيوبيا لعلاقاتها مع تركيا، مؤكدا أن تركيا تتمتع بنفوذ على المستوى العالمي.

وكان الرئيس التركي قد استقبل، أمس، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأوضح أردوغان أن زيارة آبي أحمد أعطت دفعة جديدة للعلاقات مع إثيوبيا على أساس الصداقة والتضامن، وأنهما ناقشا العلاقات الثنائية بكل أبعادها واستعرضا العلاقات الاقتصادية والتجارية.

**يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن عبر موقع سبوتنيك.