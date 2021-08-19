أردوغان: مستعدون لعقد لقاء مع الحكومة التي ستشكلها طالبان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن أنقرة مستعدة لعقد لقاء مع الحكومة التي ستشكلها حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا)، وذلك في أعقاب سيطرة الحركة على السلطة في أفغانستان.

أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أردوغان في تصريحات عقب اجتماع حكومي: "مستعدون للقاء الحكومة التي ستشكلها طالبان لبحث الأجندة المشتركة".

#عاجل | #أردوغان: لن نتسامح أبدًا مع الذين يستهدفون حياة طالبي اللجوء وممتلكاتهم ويهددون السلامة العامة — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 19, 2021

وتابع أيضا حديثه بأن "طالبان سيطرت بالفعل على كامل أفغانستان، وأولويتنا استقرار وأمن البلاد هناك".

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، قال أردوغان: "لا وجود إطلاقاً لـ 1.5 مليون من (المهاجرين غير النظاميين الأفغان) في بلادنا كما تدعي أحزاب المعارضة، كل هذا محض أكاذيب".

وشدد أردوغان على أن بلاده "ليست بلدا يمر منه كل من هب ودب ولن نتسامح أبدًا مع من لا يلتزم بقوانيننا وأنظمتنا ويتخذ مواقف تثير الفوضى".

#عاجل | #أردوغان: لن نتسامح أبدًا مع الذين يستهدفون حياة طالبي اللجوء وممتلكاتهم ويهددون السلامة العامة — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 19, 2021

وقال أردوغان: إن "تركيا ليست مضطرة وغير مسؤولة أو موكّلة لتكون مستودعًا للاجئين من أجل فائدة أوروبا".

أردوغان: (حول طالبي اللجوء) سنستكمل سريعًا الدراسات الشاملة التي تقوم بها مؤسساتنا بشأن هذه القضية ونحل المسألة تماما على المدى المتوسط — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 19, 2021

وحول طالبي اللجوء، نوه الرئيس التركي إلى أن أنقرة "سنستكمل سريعًا الدراسات الشاملة التي تقوم بها مؤسساتنا بشأن هذه القضية ونحل المسألة تماما على المدى المتوسط".