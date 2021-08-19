مقتل 11 عسكريا وإصابة 10 في هجوم على قافلة في مالي

قتل 11 جنديا وأصيب 10 آخرون في هجوم على قافلة عسكرية بوسط مالي، وفقا لبيان على موقع القوات المسلحة في البلاد.

موسكو - سبوتنيك. وأفادت القوات المسلحة في مالي بأن القافلة تعرضت لكمين بين مستوطنتي "نوكارا" و"بوني"، الأمر الذي أدى لمقتل 11 جنديا وإصابة 10 آخرين.

وأشار الجيش إلى أن سيارة مفخخة قد انفجرت في بداية الأمر، ثم تعرضت القافلة لإطلاق وابل من الرصاص.

ونوهت المصادر إلى وجود 9 إصابات خطيرة جدا لجنود من بين مجمل الإصابات الناتجة عن الهجوم.