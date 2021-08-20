مصدر لـ"سبوتنيك": عناصر من القوات الحكومية السابقة تسيطر على مديريتين بولاية بغلان في أفغانستان

أعلن مصدر محلي بولاية بغلان شمالي أفغانستان، اليوم الجمعة، أن عناصر من القوات الحكومية السابقة والقادة المحليين سيطروا على مديريتي قاسار وبولي حصار.

موسكو - سبوتنيك . وأشار المصدر لوكالة " سبوتنيك " إلى أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل وجرح العشرات في صفوف حركة طالبان [المحظورة في روسيا].

واستطاعت حركة "طالبان"، الاثنين الماضي السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابل، دون مقاومة تذكر بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بين الحركة والقوات الأفغانية، بينما هرب الرئيس، أشرف غني على متن طائرة إلى خارج البلاد وتبعه عدد من المسؤولين السابقين والحاليين.

ومع دخول مقاتلي حركة طالبان العاصمة الأفغانية، سابقت البلدان الغربية الزمن، لإجلاء دبلوماسييها والمتعاونين معها من هذا البلد.

وشهد مطار كابل، الاثنين الماضي، حالة واسعة من الفوضى، نتيجة اقتحام مئات المواطنين الصالات وحتى مدرج الإقلاع؛ في محاولة لمغادرة البلاد.

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