بوتين بشأن أفغانستان: من الضروري التوقف عن فرض القيم الخارجية وبناء الديمقراطيات في البلدان الأخرى

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب مباحثاته مع ميركل إن طالبان تسيطر على كل أفغانستان تقريبا، وعلينا الانطلاق من هذه الحقائق.

يعقد الآن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مؤتمرا صحفيا بعد عدة ساعات من محادثات ثنائية، قال عنها بوتين إنها جرت في جو عمل بناء وبحثنا آفاق تطوير العلاقات.

ونوه بوتين إلى أن أحد الموضوعات ذات الأولوية في المحادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كان موضوع أفغانستان.

وقال بوتين خلال مؤتمره الصحفي، حول أفغانستان: نحن نعرف هذا البلد جيدًا، وكان من غير المجدي فرض شيء عليه من الخارج، أو فرض شكل غير مألوف للحكم والحياة العامة".

وأضاف بوتين أنه من المهم منع الإرهابيين من دخول البلدان المجاورة لأفغانستان، بما في ذلك تحت ستار اللاجئين.

بالمقابل أكدت ميركل على أن تولي حكومة أفغانستان كان "لحظة مقلقة"، معتبرة أنه يجب الآن "إجراء مفاوضات مع طالبان".

وقالت المستشارة الألمانية: إن المجتمع الدولي يجب أن يحارب عودة الإرهاب في أفغانستان.

وأضافت في هذا الصدد: "بالنسبة لأفغانستان، أود أن أذكركم بنقطة البداية - هجمات 11 سبتمبر على الأراضي الأمريكية. وأدى ذلك إلى بدء الحرب ضد الإرهاب، تليها عمليات الناتو. وقد تحسن وضع الإرهاب في أفغانستان منذ ذلك الحين. لكن يجب على المجتمع الدولي أن يحارب إعادة الإرهاب إلى أفغانستان".

بعد المحادثات مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا سترحب دائمًا بقدومها إليها عندما تترك منصبها.