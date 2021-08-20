واشنطن: نتعامل "بجدية شديدة" مع تقارير تشير إلى تعرض أمريكيين للضرب في كابول

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، أنها تتعامل "بجدية شديدة" مع تقارير عن تعرض أمريكيين لمضايقات أو للضرب في العاصمة الأفغانية كابول.

موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الوزارة، نيد برايس، للصحفيين، إن عددا من الدول في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى تستقبل أو ستستقبل قريبا بشكل مؤقت أمريكيين وربما آخرين ممن يتم إجلاؤهم من كابول، على أراضيها.

وأضاف المتحدث أن حركة طالبان (المحظورة في روسيا) أكدت لواشنطن أنها ستسمح للأفغان الذين يريدون مغادرة البلاد بفعل ذلك بعد 31 آب/أغسطس الجاري.

وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لمجلس النواب إن مواطنين أمريكيين اصطدموا مع عناصر "طالبان" في عاصمة أفغانستان، أثناء محاولاتهم الوصول إلى المطار للحاق بطائرات الإجلاء.

وقال مراسل موقع "بوليتيكو" الأمريكي، أندرو ديزيريو، في رسالة على "تويتر": "وزير الدفاع لويد أوستن في إفادته للمشرعين في مجلس النواب قال للتو إن الأمريكيين تعرضوا للضرب من قبل طالبان في كابول. ووصف ذلك بأنه غير مقبول".

هذا ورجَح الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، انتهاء مهمة إجلاء الأمريكيين من أفغانستان بحلول الحادي والثلاثين من شهر آب/أغسطس الجاري.

يذكر أنه في 15 آب/أغسطس استطاعت حركة "طالبان" السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابول، بدون مقاومة تذكر بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحي طالبان وبقيت ولاية بنجشير الواقعة شمال شرق كابول، الولاية الوحيدة خارج سيطرة حركة "طالبان".

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