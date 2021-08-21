الشرطة الإسبانية تضبط مزرعة لتعدين البيتكوين ..فيديو

داهمت الشرطة الإسبانية مزرعة استخدمت مخبأ لتعدين عملات مشفرة، وضمت أكثر من 100 معالج حاسوبي، كانت تستخدم في عملية التعدين.

ونشرت الشرطة مقطعا لعملية المداهمة ظهر فيه عدد من أفراد الشرطة وهم يقتحمون الباب الأمامي لشاليه في توليدو، وهي بلدة تقع على بعد 70 كيلومترا جنوب مدريد. بمجرد دخولهم، اكتشفوا العشرات من مراوح الهواء المؤقتة التي تعمل على تبريد الكابلات عالية السقف والأجهزة الإلكترونية.

🚩Así desmantelamos una granja ilegal de minería de #criptomonedas en un chalet de #Toledo



Contaba con más de 100 procesadores en funcionamiento y equipos de refrigeración y extracción de humo y calor



La granja se mantenía a través de una conexión ilegal al fluido eléctrico pic.twitter.com/oblVyjMUx7 — Policía Nacional (@policia) August 20, 2021

أفادت الشرطة الإسبانية أن الشاليه يعمل بأكثر من 100 معالج، إلى جانب معدات متخصصة لأجهزة التبريد واستخراج الدخان والحرارة.

وحددت السلطات امرأة على أنها المتهمة، وهي تواجه اتهامات بتهمة الاحتيال في الكهرباء، بحسب ما نقل موقع rt.

بدأ التحقيق عند اكتشاف ارتفاع في استهلاك الكهرباء وانبعاثات حرارية من المنزل أعلى من تلك التي تتوافق مع منازل الأسر، كما جاء في بيان للشرطة بشأن العملية.