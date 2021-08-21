واشنطن تنصح رعاياها بعدم التوجه إلى مطار كابل بسبب "تهديدات محتملة"

نصحت السفارة الأمريكية في أفغانستان، الرعايا الأمريكيين بتجنب السفر والتوجه إلى مطار كابل، حيث تجرى عمليات الإجلاء، بسبب "تهديدات أمنية محتملة".

القاهرة - سبوتنيك . وقالت السفارة الأمريكية في كابل، اليوم السبت في بيان، إنه "بسبب التهديدات الأمنية المحتملة خارج بوابات مطار كابول، فإننا ننصح مواطني الولايات المتحدة بتجنب السفر إلى المطار وتجنب بوابات المطار في هذا الوقت ما لم تستقبل تعليمات فردية من ممثل حكومة الولايات المتحدة للقيام بذلك".

ويذكر أنه في 15 آب/أغسطس استطاعت حركة طالبان (المحظورة في روسيا) السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابول، بدون مقاومة تذكر بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحي طالبان وبقيت ولاية بنجشير الواقعة شمال شرق كابول، الولاية الوحيدة خارج سيطرة حركة "طالبان".