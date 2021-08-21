قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يشعر بالرضى تجاه ما وصفه بـ "المسار الإيجابي" للعلاقات التركية ـ العراقية في العديد من المجالات.

ذكرت ذلك وكالة أنباء "الأناضول" التركية، مشيرة إلى أن تصريحات أردوغان جاءت خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية.

#عاجل | #أردوغان: راضون عن المسار الإيجابي للعلاقات التركية ـ العراقية في المجالات التجارية والعسكرية والاستخبارية، ويجب زيادة التعاون في مكافحة الإرهاب — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 21, 2021

وأكد أردوغان أن العلاقات "التركية - العراقية" تتخذ مسارا إيجابيا في المجالات التجارية والتعاون العسكري والاستخباري، مضيفا: "يجب زيادة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب".

#عاجل | #أردوغان يبحث في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 21, 2021

يذكر أن العمليات العسكرية، التي ينفذها الجيش التركي شمالي العراق، ويقول إنها موجهة ضد مسلحي حزب العمال الكوردستاني الموجودين في الأراضي العراقية، تتسبب في غضب بغداد وأدت إلى توتر العلاقات بين البلدين في الفترة الماضية.

#أردوغان و #الكاظمي يبحثان هاتفياً القضايا الإقليمية ومكافحة الإرهاب والمجالات التجارية والعسكرية https://t.co/mzJ4XhlDXe — Rudaw عربية (@rudaw_arabic) August 21, 2021

ورغم ذلك يسعى العراق إلى عقد مؤتمر لدول الجوار، نهاية الشهر الجاري، بهدف خفض التوترات في المنطقة وزيادة التعاون بين دولها.