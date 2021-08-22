مقتل 10 أشخاص وفقدان 31 آخرين في فيضانات شديدة بولاية تينيسي الأمريكية

لقي ما لا يقل عن 10 أشخاص مصرعهم، يوم السبت، فيما يزال 31 آخرين في عداد المفقودين خلال فيضانات شديدة شهدتها ولاية تينيسي جنوب شرقي الولايات المتحدة.

وقال كريس ديفيس، قائد شرطة مقاطعة همفري لشبكة CNN الأمريكية إن 10 أشخاص على الأقل، بينهم طفلان، لقوا حتفهم خلال فيضانات شديدة في ولاية تينيسي يوم السبت.

Footage shows severe flooding and destruction, as parts of Middle Tennessee were hit with a “catastrophic flooding situation.” https://t.co/lsrxgpv1oL pic.twitter.com/AmuWcYCJwo — ABC News (@ABC) August 22, 2021

وأضاف ديفيس، أنه حتى ليلة السبت، ما يزال 31 شخصًا في عداد المفقودين.

ووفقًا لوكالة إدارة الطوارئ في تينيسي تم انتشال الجثث بعد فيضانات مفاجئة كارثية بالقرب من مدينة ويفرلي كما أغلقت الفيضانات الطريق السريع الرئيسي بالمدينة.

10 dead amid major flooding in Middle Tennessee, at least 20 others missing https://t.co/xGUCPUMVBv pic.twitter.com/wzzB01WwvL — Scripps National News (@ScrippsNational) August 22, 2021

يشار إلى أنه تم إعلان حالة طوارئ فيضان مفاجئ لأجزاء من غرب وسط ولاية تينيسي بعد استمرار هطول الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية على نفس المواقع منذ ليلة الجمعة.

Heavy rain caused flash flooding early Saturday morning in Middle Tennessee, prompting water rescues.https://t.co/2wKFrrnzPR pic.twitter.com/z1TtQpUTjc — Tennessean (@Tennessean) August 21, 2021

وسقط ما لا يقل عن 15.19 بوصة من الأمطار، على ما يبدو ليحطم الرقم القياسي السابق لهطول الأمطار على مدار 24 ساعة في وسط تينيسي، وفقًا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية.

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