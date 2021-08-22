بايدن: طائرات الإجلاء التي تقلع من كابول تذهب أولا إلى القواعد الأمريكية حول العالم

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم الأحد، إن "أولوية الولايات المتحدة الأولى في كابل هي إجلاء المواطنين الأمريكيين"، مؤكدا إجلاء 12 ألف شخص من كابل منذ 14 أغسطس/ آب الجاري.

وأكد بايدن، في مؤتمر صحفي من واشنطن، العمل على إجلاء كافة الأمريكيين الراغبين بالعودة للوطن من كابل"، واصفا إجلاء آلاف الأشخاص بالعملية القاسية والمؤلمة"، كما أكد أن "طائرات الإجلاء التي تقلع من كابول لن تذهب مباشرة إلى أمريكا وإنما ستذهب أولا إلى القواعد الأمريكية حول العالم.

وشدد الرئيس الأمريكي جو بايدن على أن "الإدارة الأمريكية تعمل على إعادة مواطنيها ورعايا حلفاءها"، مؤكدا أن واشنطن قامت "بتفعيل الأسطول الاحتياطي من الطيران المدني في عمليات الإجلاء من أفغانستان".

وأكد بايدن، أن "أمريكا ستفرض عقوبات على حركة طالبان (الإرهابية والمحظورة في روسيا) في حال أساءت التصرف"، مشددا على ضروة "أن تقرر، ماذا ستفعل لتلبية رغبات الشعب الأفغاني".

وتابع أن "المدنيين في مطار كابل يواجهون خطر هجمات قد ينفذها تنظيم "داعش" الإرهابي" قائلا: إن "الإرهابيين في أفغانستان قد يستغلون الوضع الأمني ويشنون هجمات تستهدف الأفغان أو الأجانب".

واستطاعت "حركة طالبان" الإرهابية السيطرة على العاصمة الأفغانية كابل، بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بين الحركة والقوات الأفغانية، بينما هرب الرئيس، أشرف غني على متن طائرة إلى خارج البلاد وتبعه عدد من المسؤولين السابقين والحاليين. ومع دخول مقاتلي طالبان العاصمة الأفغانية، سابقت البلدان الغربية الزمن، لإجلاء دبلوماسييها والمتعاونين معها من هذا البلد.

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