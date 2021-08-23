إيران: سلوك الحكومة المستقبلية في أفغانستان سوف يسهل مسار الاعتراف بها

صرحت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن "سلوك الحكومة المستقبلية في أفغانستان والتزاماتها هو الذي يمكن أن يسهل مسار الاعتراف بها"، داعية لتشكيل حكومة شاملة بمشاركة كافة الفصائل الأفغانية في أقرب وقت.

وتابع: "ندعو لتشكيل حكومة شاملة في أفغانستان بمشاركة كافة الفصائل والأطياف"، مضيفا "نمهد الطريق للحوار بين الأطراف الأفغانية لتشكيل حكومة شاملة".

طهران- سبوتنيك . قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحفي: "من المؤكد أن سلوك الحكومة الأفغانية المستقبلية في مجال أعمالها والتزاماتها هو الذي يمكن أن يسهل مسار الاعتراف بها، وما يمثل أولوية بالنسبة لنا حاليا هو حياة الناس والحوار الشامل".

وأضاف أن "الاحتلال لم يكن حلا لمشاكل أفغانستان أبدا والحل الوحيد دائما وخاصة اليوم هو التفاوض والحوار بين كافة الأطراف"، مؤكدا "نصيحتنا لواشنطن هي أن تحترم حقوق الدول والشعوب والقانون الدولي".

واستطاعت حركة "طالبان" السيطرة على العاصمة الأفغانية كابل، بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بين الحركة والقوات الأفغانية، بينما هرب الرئيس، أشرف غني على متن طائرة إلى خارج البلاد وتبعه عدد من المسؤولين السابقين والحاليين. ومع دخول مقاتلي حركة طالبان العاصمة الأفغانية، سابقت البلدان الغربية الزمن، لإجلاء دبلوماسييها والمتعاونين معها من هذا البلد.

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