السفير الروسي: روسيا تلاحظ بعض الدفء في العلاقات بين إيران ودول الخليج العربية

أعلن السفير الروسي في طهران ليفان دغاغريان، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن روسيا لا تضخم الوضع في خليج عُمان بعد سلسلة من الحوادث مع السفن التجارية، مؤكدا أن إيران وجيرانها العرب لا يريدون التصعيد.

موسكو - سبوتنيك. وقال السفير: "هناك توتر، خاصة بعد عدة حوادث ناقلات في الخليج وخليج عمان، لكنني لا أعتبره كارثيا ولن أقول إنه أخطر بكثير مما كان عليه خلال الأزمات السابقة، لا إيران ولا جيرانها العرب مهتمون بمزيد من التصعيد".

علاوة على ذلك، حسب قوله، موسكو تلاحظ "نوعا من الدفء في العلاقات" بين إيران ودول الخليج.

يذكر أن ناقلة النفط ميرسر، التي ترفع العلم الليبيري تعرضت لهجوم في بحر العرب، وتشغل السفينة شركة "زودياك ماريتايم" التي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر. وأسفر الحادث عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم - مواطن روماني ومواطن بريطاني، يفترض أنهما مسؤولان عن أمن السفينة.

وألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران في هجوم بطائرة مسيرة على السفينة في بحر العرب، فيما رفضت إيران اتهامها بالهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية، معتبرة أن هذا الاتهام هو "محاولة إسرائيلية لصرف الانتباه عن جرائمها".