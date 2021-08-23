أمريكا ترد على تقارير تخصيصها قواعد عسكرية خارجها لإيواء لاجئين أفغان

قالت قيادة القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية إنها لم تتلق أي تعليمات حتى الآن بالاستعداد لاستقبال لاجئين أفغان.

وردا على سؤال عما إذ كانت القوات الأمريكية في سيئول تفكر في توفير أماكن إيواء مؤقتة للاجئين الأفغان، قال العقيد لي بيترز، المتحدث باسم القوات: "لم نتلق حتى الآن أي أوامر بتوفير أماكن إيواء مؤقتة أو غيرها من المساعدات للأشخاص الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان" بحسب وكالة يونهاب.

وأضاف: "إذا تلقينا مثل تلك الأوامر فإننا سنتعاون في هذا الشأن مع وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين إلى جانب الحكومة الكورية الجنوبية مع الحفاظ على التحالف الكوري الجنوبي الأمريكي والموقف الدفاعي القوي المشترك".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أفادت قبل يومين، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس تخصيص بعض القواعد العسكرية الأمريكية خارج البلاد كمواقع إيواء للأشخاص الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان، من بينها تلك الموجودة في كوريا الجنوبية.

على الصعيد الميداني في أفغانستان، قالت مصادر في حركة طالبان، لوكالة "رويترز"، الاثنين، إن الحركة لن تقبل تمديد مهلة انسحاب القوات الغربية من أفغانستان، والمقرر أن تنتهي في 31 أغسطس/آب.

وأشارت المصادر إلى أنه لم يتم التواصل بين مسؤولي طالبان وأي من المسؤولين الغربيين بشأن تمديد المهلة المحددة لانسحاب القوات الأجنبية من البلاد.

يأتي ذلك في حين فتح الرئيس الأمريكي جو بايدن الباب أمام احتمال تمديد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان إلى ما بعد 31 أغسطس، وأشار إلى "مناقشات جارية" في الجانب الأمريكي بهذا الخصوص، وذلك في أعقاب الفوضى الناجمة عن عمليات الإجلاء في كابول وبضغط من حلفائه، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".