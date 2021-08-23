الحرس الثوري عن استيراد اللقاحات: لن نسلم صحة مواطنينا لمستخدمي الأسلحة البيولوجية

قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، إن بلاده لا تثق بمن وصفهم بالأعداء، ولا يمكنها تسليم صحة مواطنيها "لأعداء يعتبرون استخدام الأسلحة البيولوجية جزءا من استراتيجيتهم".

وأضاف خلال اجتماع لجنة مكافحة كورونا في أصفهان، اليوم الاثنين، أن إيران تختلف عن جميع دول العالم من حيث أنها تواجه مرض كورونا فضلا عن الحظر العالمي الظالم المفروض عليها.

وتابع: "لو أضفنا الى الحظر العالمي الظالم ومرض كورونا، حربا نفسية ضروسا تمارس ضدنا، نشاهد الفرق بين بلادنا ودول العالم الأخرى".

وقال إن الكثيرين أرادوا أن نمد أيدينا نحو الأعداء في ظروف المرض، في حين أننا لا نثق بهم ولا يمكننا أن نسلم صحة المجتمع لأعداء يعدّ استخدام الأسلحة البيولوجية جزءا من استراتيجيتهم في مواجهة خصومهم.

ولفت إلى أنه "تمت متابعة مسالة الحصول على اللقاح من الدول الموثوقة، وفي ذات الوقت العمل على الإنتاج الداخلي للقاح، حيث أثمرت هذه الجهود عن النتيجة اللازمة".

وكانت إيران قد رفعت الحظر المفروض على استيراد اللقاحات الأجنبية المضادة لكورونا، شريطة ألا تكون اللقاحات المستوردة مصنعة في الولايات المتحدة أو بريطانيا.

وجاء هذا الإعلان بعدما كان المرشد علي خامنئي أعلن، مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، حظر استيراد اللقاحات الأمريكية والبريطانية والفرنسية.

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