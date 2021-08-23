البنتاغون: إجلاء 16 ألف شخص من أفغانستان في يوم واحد

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الاثنين، إنه تم إجلاء نحو 16 ألف شخص خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من أفغانستان عبر مطار كابول، مع تسريع جهود الولايات المتحدة لاستكمال جسرها الجوي بحلول الموعد النهائي في 31 أغسطس/ آب.

وقال الجنرال هانك تيلور للصحفيين إن 61 رحلة جوية عسكرية وتجارية وعارضة شملت عددا من الدول، انطلقت من مطار حامد كرزاي الدولي في غضون 24 ساعة حتى صباح الاثنين، حاملة أشخاصا يفرون من البلاد بعد استيلاء طالبان على السلطة.

وأضاف تيلور أن 11 ألفا من إجمالي الذين تم إجلاؤهم في ذلك اليوم، أخرجتهم عمليات النقل الجوي العسكرية الأمريكية.

وأوضح أن عدد الأشخاص الذين تم نقلهم من أفغانستان منذ يوليو/ تموز على متن رحلات جوية أمريكية بلغ 42 ألفا، منهم 37 ألفا منذ بدء عمليات النقل الجوي المكثفة في 14 أغسطس مع تحرك طالبان للسيطرة على كابول.

ويشمل ذلك "آلاف عدة" من المواطنين الأمريكيين، وآلاف الأفغان الذين عملوا مع القوات الأمريكية، والذين تقدموا بطلبات للحصول على تأشيرات هجرة خاصة أو حصلوا عليها.

كما يشمل الأفغان الذين يُنظر إليهم على أنهم معرضون لخطر هجمات حركة طالبان بسبب عملهم في المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام، ووظائف أخرى، بحسب المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي.

قال كيربي إن التركيز لا يزال على إنجاز عمليات الإجلاء الأمريكية بحلول الموعد النهائي في 31 أغسطس الذي حدده الرئيس جو بايدن للانسحاب الأمريكي من البلاد.