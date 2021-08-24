بريطانيا: شخص وصل من أفغانستان رغم حظر دخوله لم يعد يشكل خطرا

قالت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، إن شخصا على قائمة بريطانيا للممنوعين من دخول أراضيها وصل إلى المملكة المتحدة قادما من أفغانستان على متن طائرة عسكرية بريطانية في إطار جهود الإجلاء من مطار كابول، لكنه لم يعد مصدر خطر.

وكانت قناة "سكاي نيوز" قد قالت إن "هذا الشخص وصل إلى برمنغهام في وسط إنجلترا، على الرغم من إدراجه على قائمة الممنوعين من دخول بريطانيا والتي تهدف لمنع من يشتبه في كونهم متشددين أو يمثلون تهديدا أمنيا من دخول بريطانيا"، وفقا لرويترز.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية في بيان، "جرى إبلاغ وزارة الداخلية عن أحد الأشخاص في إطار عملية التفتيش الصارمة التي تشمل الشرطة والأجهزة الأمنية وغيرها".

وتابع البيان "إلا أنه وبعد إجراء المزيد من التحقيقات تبين أن هذا الشخص لا يمثل أهمية لدى أجهزة الأمن أو إنفاذ القانون".

وذكرت قناة سكاي أن مسؤولا رفيع المستوى في قوة الحدود أبلغ مشرعين في إفادة بأن خمسة أشخاص على قائمة المراقبة حاولوا مغادرة أفغانستان بمساعدة بريطانيا وجرى إيقاف أربعة منهم. أما الخامس فهو الذي وصل إلى برمنغهام.



وأجلت بريطانيا أكثر من ستة آلاف شخص من أفغانستان منذ سيطرة حركة طالبان على مقاليد الأمور في البلاد، بمن فيهم مواطنون بريطانيون ومن يعولونهم، إلى جانب موظفي السفارة ومواطنين أفغان يندرجون ضمن برنامجها لسياسة مساعدة الأفغان وإعادة توطينهم.

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