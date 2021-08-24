أمريكا تمنح "فايزر" أول موافقة رسمية كلقاح ضد كورونا... وتطلق عليه اسما غريبا

أعلنت الإدارة في بيان رسمي لها أنها أعطت "فايزر - بيونتك" أول موافقة كلقاح مضاد لـ(كوفيد-19).

وذكرت في بيانها: "تعد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على هذا اللقاح علامة فارقة في الوقت الذي نواصل فيه محاربة جائحة (كوفيد-19)، في حين أن هذا اللقاح وغيره من اللقاحات استوفى المعايير العلمية الصارمة لإدارة الأغذية والعقاقير لترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ، وباعتباره أول لقاح لفيروس "كورونا" المستجد معتمد من إدارة الغذاء والدواء، يمكن للجمهور أن يكون واثقا جدا من أن هذا اللقاح يلبي المعايير العالية للسلامة والفعالية وجودة التصنيع".

وتابعت مفوضة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بالإنابة، جانيت وودكوك: "في حين أن ملايين الأشخاص تلقوا بالفعل لقاحات فيروس كورونا بأمان، فإننا ندرك أن البعض يعتبرون موافقة إدارة الغذاء والدواء على لقاح قد تغرس الآن ثقة إضافية للحصول على التطعيم، إن هذا الإنجاز يضعنا اليوم خطوة أخرى على مقربة من تغيير مسار هذا الوباء في الولايات المتحدة الأمريكية".

كما أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في بيانها أنها اعتمدت اسما تجاريا للقاح "فايزر" داخل أمريكا هو "كوميرناتي"، الذي من المفترض أن يكون مزيجا من كلمات مثل "مجتمع" و"مناعة" باللغة الإنجليزية وكذلك (كوفيد-19)، بحسب موقع "فيروس فارما" الطبي.

ومنح الاسم "معهد العلامة التجارية"، الذي يعتبر "شركة التسمية الأولى في العالم"، وعلى الرغم من غرابته على اللسان، إلا أنه على الأقل الأقصر من معظم أسماء الأدوية.

يشار إلى أن الاسم التجاري الأوروبي للقاح "مودرنا" المضاد لكورونا هو "سبايكفاكس"، فيما يحمل لقاح "أسترا زينيكا" اسما تجاريا في أوروبا هو "فاكسزفيريا"، الذي لا يمكن تفسيره حتى الآن.