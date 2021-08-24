إسرائيل... لابيد يلتقي بينيت قبل سفره إلى واشنطن

التقى وزير الخارجية الإسرائيلي يئير لابيد، اليوم الثلاثاء، برئيس الوزراء نفتالي بينيت قبل انطلاقه في زيارة هي الأولى من نوعها إلى واشنطن يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال لابيد في تغريدة في حسابه على تويتر: "فرغت الآن من لقاء في الكرياه (وسط تل أبيب تضم مقر وزارة الدفاع)، مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت تمهيدا لزيارته إلى واشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن".

وأضاف: "أتمنى التوفيق لرئيس الوزراء في زيارته الأولى للولايات المتحدة. هذه زيارة بالغة الأهمية وإسرائيل كلها تترقب نجاحها".

סיימתי עכשיו פגישה בקריה עם רה"מ @naftalibennett לקראת ביקורו בוושינגטון ופגישתו עם נשיא ארה"ב.



מאחל בהצלחה לרה"מ @naftalibennett בביקורו הראשון בארה״ב.

זה ביקור חשוב מאין כמותו, ומדינת ישראל כולה נושאת עיניים להצלחתו. — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) August 24, 2021

ويتوجه بينيت في وقت لاحق اليوم إلى واشنطن، ومن المقرر بحسب جدول الزيارة المعلن أن يلتقي بايدن بعد غد الخميس.

وزيارة بينيت هي الأولى للولايات المتحدة منذ تسلمه مهام منصبه في 13 يونيو/حزيران الماضي، خلفا لبنيامين نتنياهو الذي قضى 12 عاما متواصلة رئيسا للوزراء.

وأمس الاثنين، قال مصدر سياسي إسرائيلي إن الملف الإيراني سيتصدر محادثات بينيت- بايدن في البيت الأبيض.

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