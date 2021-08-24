الصحة العالمية: لا دليل على أن طالبان تعارض تطعيمات "كوفيد 19"

صرحت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء 24 أغسطس/ آب، أنه لا يوجد أي دليل على أن حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا)، تعارض تطعيمات فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19".

موسكو – سبوتنيك. قال مدير الطوارئ الإقليمي في المنطقة الشرقية لمنظمة الصحة العالمية في مكتب البحر المتوسط، ريتشارد برينان، إنه ليس لدى منظمة الصحة العالمية أي اتصال يشير إلى أن حركة طالبان تعارض التطعيم ضد "كوفيد 19" وأمراض أخرى.

كما قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ​​أحمد المنظري ، إن الأزمة السياسية في أفغانستان أثرت على التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، والتحصين الروتيني ضد الأمراض الأخرى.

وتابع بقوله "ليس لدينا أي اتصالات تشير إلى أن السلطات الجديدة تعارض التطعيم على وجه التحديد".

واستمر بقوله "لكننا قلقون، من أن الأحداث الجارية، فإن تغطية التطعيم آخذة في التراجع، وقد يشكل ذلك خطرًا لتفشي أمراض أخرى".

واستدرك قائلا "من الواضح أن هذه أولوية، لأننا نعمل مع جميع الشركاء، لتسريع أنشطة التطعيم في أقرب وقت ممكن".

وسجلت أفغانستان حتى الآن أكثر من 153000 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، وأكثر من 7000 حالة وفاة ناجمة عن المرض.

وعبر المنظري عن قلقه إزاء تزايد حركة السكان في البلاد التي قد تؤدي إلى ارتفاع حالات الإصابة الجديدة، مشيرًا إلى أن نوع دلتا فيروس كورونا المستجد شديد العدوى ينتشر حاليًا في أفغانستان.

في 15 أغسطس، أكملت "طالبان" سيطرتها على أفغانستان بدخول كابول، واستقال أشرف غني من منصب الرئيس وفر من البلاد، ولجأت العديد من الدول إلى إجلاء مواطنيها وموظفيها الدبلوماسيين من أفغانستان بسبب الوضع الأمني ​​غير المستقر، وتعهد البعض باستقبال عدد محدود من طالبي اللجوء الأفغان.