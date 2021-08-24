طالبان: نعمل على بناء جيش أفغاني من كل الأطياف والعرقيات

قال المتحدث باسم حركة "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، اليوم الثلاثاء، إن الحركة ترغب في بناء جيش أفغاني مكون من كل الأطياف والعرقيات، مشيرا إلى أن تغيير العلم الوطني مسألة متروكة للحكومة المقبلة.

القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الحركة، في مؤتمر صحفي من العاصمة كابول: "نريد ترتيب الأمور لبناء جيش أفضل من السابق، سيكون من كل الأطياف وكل الكوادر وكل العرقيات في البلاد".

وحول مسألة تغيير العلم الوطني في البلاد، قال ذبيح الله مجاهد إن الأمر "متروك للحكومة المستقبلية".

وبسطت حركة طالبان [المحظورة في روسيا] سيطرتها على معظم أراضي أفغانستان، إثر سقوط المدن تباعا بيدها خلال أيام والسيطرة على جميع المعابر الحدودية، ومن ثم دخولها قصر الرئاسة والعديد من المواقع الحكومية في العاصمة كابول الأحد الماضي.

كما غادر الرئيس أشرف غني البلاد قُبيل دخول مسلحي طالبان قصره الرئاسي بالعاصمة كابول، وأعلن غني، عقب مغادرته، أنه قرر مغادرة البلاد "لتفادي إراقة الدماء"، لافتا إلى أن طالبان كانت مستعدة لشن هجوم دموي على العاصمة كابول، من أجل الإطاحة به.