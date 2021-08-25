وكالة "ناسا" الفضائية تأمل بالتعاون مع روسيا في مشروع البوابة القمرية

أعلن رئيس وكالة "ناسا" الأمريكية، بيل نيلسون، اليوم الأربعاء، أن الوكالة تعول على التعاون مع روسيا في مشروع "غيتواي" (المحطة القمرية).

كولورادو سبرينغس - سبوتنيك. وقال نيلسون لوكالة "سبوتنيك": "أود أن تتعاون روسيا معنا في مشروع "غيتواي". روسيا لم تخبرنا بعد، إذا كانوا يريدون التعاون بشأن المحطة لكنني أعتقد أننا نريد بالتأكيد هذا (التعاون)".

وأضاف: "سأبحث هذا الأمر (مشروع "غيتواي") مع المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين.

يشار إلى أن وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" أفادت، في شهر نيسان/ أبريل الماضي، استعدادها لمواصلة التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الفضاء، لكنها لن تشارك في إنشاء المحطة القمرية.

ولدى روسيا اتفاقات تعاون في مجال الفضاء مع ما يزيد على 30 دولة في العالم، بما في ذلك ومع الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والهند والبرازيل والسويد والأرجنتين، والدول الأعضاء في الوكالة الفضائية الأوروبية وغيرها من الدول والوكالات الفضائية.

الجدير بالذكر أن المحطة القمرية (البوابة القمرية، رسميًا المنصة المدارية القمرية) هي مشروع لبناء محطة فضائية في مدار القمر، لدراسته بالإضافة إلى دراسة الفضاء البعيد، كما أنها ستكون بمثابة مركز اتصالات يعمل بالطاقة الشمسية، ومختبراً علمياً، ووحدة سكن لفترة قصيرة الأجل، ومنطقة انتظار (توقف) للمتجولين الفضائيين والروبوتات الأخرى، وخاصة عند إرسال سفن فضاء وأجهزة لدراسة المريخ.