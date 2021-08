حركة طالبان ترجح التوصل لاتفاق سلام مع المقاومة في إقليم بنجشير

القاهرة - سبوتنيك. وقال مجاهد، خلال مقابلة مع قناة "شمشاد" الأفغانية: "نحن على اتصال بأهل بنجشير. ونجري محادثات مع شيوخ ومؤثرين وقادة جهاديين. ستحل المحادثات قريبا المشكلة دون حرب".

© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation