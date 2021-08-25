مسؤولان تركيان: طالبان طلبت من أنقرة مساعدة فنية لتشغيل مطار كابل

ونقلت "رويترز" عن المسؤولين أن حركة طالبان (المحظورة في روسيا) تصر على انسحاب جميع القوات التركية بحلول المهلة النهائية للانسحاب في أواخر أغسطس/ آب.

وذكر مسؤول تركي كبير أن الحركة قدمت طلبا للدعم الفني في إدارة المطار، إلا أنه اعتبر أن مطالبة الحركة برحيل جميع الجنود الأتراك سيعقد أي مهمة محتملة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال مصدران أمنيان تركيان، إن أنقرة تخلت عن خططها للسيطرة على مطار كابل بعد انسحاب حلف شمال الأطلسي، لكنها مستعدة لتقديم الدعم الفني والأمني ​​إذا طلبت طالبان ذلك.

وفي يونيو/حزيران الماضي كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن الرئيس جو بايدن ونظيره التركي رجب طيب أردوغان اتفقا على حصول تركيا على دور قيادي في تأمين مطار كابول، عقب انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان. وهو ما اعتبرته الخارجية الروسية انتهاك للاتفاقات مع طالبان.

بدورها، حذرت حركة طالبان تركيا، في ذلك الوقت، من خطط محتملة للإبقاء على بعض القوات في أفغانستان لإدارة وحراسة المطار الرئيسي في كابل بعد سحب القوات الأجنبية، ووصفت هذه الاستراتيجية بأنها "مستهجنة"، محذرة مما يترتب عليها من "عواقب".