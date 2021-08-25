رئيس وزراء إسرائيل يلتقي مدير منظمة "إيباك"اليهودية الأمريكية في واشنطن

التقى نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، مدير عام منظمة "إيباك" اليهودية الأمريكية هوارد كور، على هامش الزيارة الدبلوماسية التي يقوم بها إلى واشنطن.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لرئيس وزراء دولة إسرائيل، على "تويتر"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن بينيت شكر مدير "إيباك" على دعم المنظمة الراسخ لإسرائيل.

وقال بينيت إنه يعتبر أن نشاط "إيباك" مقوما رئيسيا له دور محوري في تعزيز مكانة إسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية

كما رحب مدير عام "إيباك" برئيس وزراء إسرائيل، خلال الزيارة الرسمية الأولى لواشنطن منذ تولى منصبه.

كما تحدث الجانبان عن القضايا التي تواجه إسرائيل دبلوماسيا وأمنيا واقتصاديا، مؤكدين على أهمية مواصلة الاتصالات.

ويقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بأول زيارة دبلوماسية إلى واشنطن بدعوة من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

رئيس الوزراء نفتالي بينيت التقى اليوم في إطار الزيارة الدبلوماسية التي يقوم بها إلى واشنطن مدير عام منظمة "إيباك" السيد هوارد كور، وشكره على دعم هذه المنظمة اليهودية الأمريكية الراسخ لإسرائيل وقال إنه يعتبر نشاطها مقوما رئيسيا ومركزيا في تعزيز مكانة إسرائيل في الولايات المتحدة. pic.twitter.com/q4La9mwPBd — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) August 25, 2021

وقال نفتالي بينيت، أمس الثلاثاء، قبل مغادرته إسرائيل إنه سيلتقي بايدن، لبحث العديد من القضايا وفي مقدمتها ما وصفه بـ "الجبهة الإيرانية" وما يمكن فعله لكبح طموحات إيران النووية.

ومن المقرر أن يلتقي بينيت، بعدد من كبار المسؤولين الأمريكيين وأبرزهم وزيري الدفاع والخارجية.